Ministrul Sanatatii, intrebat cand vom avea al doilea val al pandemiei: "Stati sa terminam primul val. Respectarea regulilor ramane cheia a tot ce va urma"

Nelu Tataru a fost intrebat, luni seara, la Digi 24, cand vom avea al doilea val al pandemiei de coronavirus si a raspuns: "Stati sa terminam valul 1. Noi avem cea de-a doua faza a primului val sau cea de-a doua cocoasa, suntem in acel platou pe care intentionam sa il mentinem pe aceste 2 saptamani, 10- 14 zile in care vedem efectul de la inceputul scolii, efect pe care trebuie sa il observam in randul copiilor, dar si in randul profesorilor. Respectarea regulilor ar trebui sa ne lase in acelasi platou, cu o crestere relativ mica de la o zi la alta".Ministrul sustine ca respectarea "regulilor ramane cheia a tot ce va urma"."In conditiile in care ducem spre inceputul lui octombrie si vedem ca gestionam bine inceputul acestei scoli si perioadei de invatamant, ne va putea face ca spre jumatatea a doua a lunii octombrie - noiembrie, sa avem si o scadere a numarului de cazuri. Sa nu uitam ca va veni sezonul gripal, sa nu uitam ca exista sezon rece, sa nu uitam ca exista patologie si comorbiditati. Trebuie sa avem grija la absolut toate", a mai afirmat Nelu Tataru.Intrebat daca lunile octombrie si noiembrie vor fi luni de foc, Tataru a afirmat: "Luni de foc vor fi dupa cum le facem noi. Respectarea unor reguli si mentinerea unui platou, cu o scadere spre sfarsitul lui octombrie va insemna doar gestionarea bolilor de sezon si mentinerea intr-un ritm scazut a transmiterii comunitare".