Ministrul Sanatatii: La urmatoarea relaxare poate ne gandim si la accesul spectatorilor la meciurile de fotbal

Intalnirea cu reprezentantii LPF si FRF

Meciurile se reiau vineri

Ziare.

com

"As incepe cu aprecierile mele pentru modul cum ati gestionat si dumneavoastra si cum ati respectat recomandarile si indicatiile noastre. Faptul ca avem zero infectari, faptul ca acel program pe care l-am facut impreuna pana la urma a fost respectat si ne-a facut sa ajungem in acest moment, in care sa deschidem competitiile. Cand vorbeam cu domnul ministru Stroe cum ar fi posibil: cantonament , testari, testari tot ce inseamna staff, transport, transport cu distantare catre baze, catre hoteluri, antrenament individual, antrenament de grup, antrenament colectiv, jocuri amicale si competitie.Astazi suntem la trei luni de cand a fost declarata pandemia. Daca am reusit ca societate, economic, sportiv, medical, sa putem discuta astazi despre reluarea competitiilor cred ca este rezultatul eforturilor tuturor, si al nostru, si al dumneavaostra.Un guvern care si-a asumat trecerea printr-o pandemie, un guvern care poate nu a fost pe placul tuturor, nici in acest moment nu este pe placul tuturor, dar momentul de astazi ma face sa inteleg ca atat noi, cat si dumneavoastra am inteles prin ce am trecut si ca vrem sa recladim o tara.", a declarat Tataru.Reprezentanti ai FRF, intre care presedintele Razvan Burleanu si directorul tehnic Mihai Stoichita , reprezentanti ai LPF, presedintele Gino Iorgulescu si secretarul general Justin Stefan, s-au intalnit, joi, la Palatul Victoria cu premierul Ludovic Orban , cu ministrul Sanatatii , Nelu Tataru, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , si cu Gica Popescu , consilierul prim-ministrului, inaintea reluarii Ligii I dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus.Seful executivului a precizat ca, deocamdata, meciurile se vor juca fara spectatori. "Vom vedea, daca lucrurile evolueaza bine, intr-o perspectiva rezonabila vom vorbi si de lucrul acesta. Am vazut ca in Serbia a fost un meci cu 30.000 de spectatori sau ceva de genul asta. Acolo e nebunie. Problema este ca nu se compara situatia epidemiologica de la noi cu situatia epidemiologica din alte tari. La noi e vorba si de expunerea pe care am avut-o. Ganditi-va ca la noi au venit 1,5 milioane de romani din zone de focare masive," declara Ludovic Orban.Gica Popescu a insistat ca meciurile sa se joace cu spectatori, dar premierul a raspuns scurt: "Toate la timpul lor".Liga I se reia vineri, 12 iunie, de la ora 20.00, cu meciul CS Universitatea Craiova FC Botosani, din etapa a III-a a play-off-ului.In campionatul Ligii I mai trebuie sa aiba loc 72 de meciuri , 24 din play-off si 48 din play-out.Liga I este intrerupta de la 12 martie, candFRF a decis suspendarea tuturor competitiilor fotbalistice, din cauza pandemiei de coronavirus.