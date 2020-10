Ministrul Sanatatii, chemat de urgenta la Guvern. Nelu Tataru va face declaratii de presa la ora 15.00

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Declaratiile vor fi transmise live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de YouTube, precum si prin sistemul unic de distributie al Administratiei Prezidentiale.Autoritatile din Romania au raportat miercuri, 7 octombrie 2020, aprope 3.000 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus . Cele mai multe imbolnaviri au fost raportate in Capitala, insa sunt si patru judete unde s-a inregistrat o explozie de cazuri.In Bucuresti au fost inregistrate 514 de cazuri noi, in 24 de ore si 20.306 de la inceputul pandemiei.Situatie dramatica s-a inregistrat si in judetele Alba (117 cazuri), Prahova (101) Iasi (157) si Timis (104).