Ministrul Sanatatii nu exclude ca starea de alerta sa fie in vigoare si dupa 15 iunie: Inca avem o transmitere in comunitate

Ziare.

com

"Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prelungirea sau nu a starii de alerta. Daca nu o sa mai fie stare de alerta o sa avem relaxare, desi mi-e greu sa cred acest lucru.", a declarat Nelu Tataru, duminica seara, intr-o interventie telefonica la B 1 Tv, citat de site-ul b1.ro.El a reafirmat ca transmiterea intracomunitara a SARS-Cov-2 va continua, in Romania, si pe parcursul acestei veri."Din previziunile noastre, in toata perioada verii, vom mai avea o transmitere comunitara, virusul nu dispare deodata. (...) Odata cu incalzirea, putem spune ca tot ce inseamna aeroflora dispare un pic mai repede sau suprafetele nu mai fac acea transmitere pe care o faceau si pana acum. Aceasta transmitere pe suprafete era una de 10-15%, restul era o transmitere prin aer", a adaugat Tataru.El a mentionat ca spera ca masurile de relaxare sa fie insotite de respectarea normelor de prevenire a raspandirii virusului, "tocmai pentru a putea ajunge cat mai curand la acea viata cvasi-normala de la sfarsitul lui iulie - inceputul lui august".