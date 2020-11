Ministrul Sanatatii se asteapta la o crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2, urmata in doua-trei saptamani de un platou si o scadere a acestuia

Ministrul a completat ca in aproximativ doua-trei saptamani, numarul de infectari va scadea."Evolutia pe care o vedem de la inceputul lunii septembrie este o evolutie in crestere. Acea evolutie este data si de o transmitere in comunitate. Orice activitate economica, orice activitate sociala, de transport in comun, orice alt eveniment a insemnat cresterea transmiterii. Limitarea acestor activitati ne face sa avem o scadere a numarului de cazuri", a afirmat Tataru.El a atras atentia ca restrictiile impuse au drept scop scaderea numarului de infectari cu noul coronavirus. "Conditiile in care am impus aceste restrictii inseamna ca a fost un moment in care trebuiau luate aceste restrictii. Trebuie respectate aceste restrictii. Aceste restrictii au fost de la inceput. Si dumneavoastra si eu putem vedea in ce masura au fost respectate. Cred ca este momentul sa realizam ca niste masuri sunt impuse tocmai pentru a fi respectate", a subliniat ministrul.Tataru a sustinut ca restrictiile impuse sunt "singurele care vor duce la scaderea numarului de infectari". "In contextul in care impunem niste restrictii, conform criteriilor epidemiologice, ar trebui sa aiba efect in doua saptamani. Conditiile pentru asezarea pe un platou in cele doua-trei saptamani raman aceleasi care vor ramane si peste aceste doua saptamani daca vrem sa avem o scadere a numarului de cazuri", a spus el.Intrebat fiind daca sistemul medical va rezista la 10.000 de cazuri pe zi, ministrul Tataru a raspuns ca rezista, mentionand totodata ca foarte mult conteaza "daca aceste 10.000 de cazuri sunt grave, de terapie intensiva, care necesita in continuare extinderea capacitatii de terapie intensiva".