Ministrul Sanatatii spune ca anuntul PSD privind votul pe legea carantinei este "un fals motiv". Tataru: "Noi am dat explicatii de cate ori am fost invitati"

"Cred ca este un fals motiv. Noi am fost de fiecare data de cate ori am fost invitati. Cel putin am avut Ora ministrului, motiune simpla, am dat explicatii. Faptul ca astazi si ieri si acum doua zile a fost prezent secretarul de stat Raed Arafat de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, din punct de vedere medical si legislativ, cred ca Parlamentul, prin Comisiile de specialitate, poate amenda aceasta lege si aduce la acel nivel legislativ care sa nu confere unui pacient lipsirea de libertate. Noi (...) am avut principii simple. Camera Deputatilor a avut peste 800 de amendamente. A trecut la Senat si aici s-a blocat. Cred ca totusi si Camera si Senatul ar trebui sa ia niste decizii, pentru ca este vorba de sanatatea poporului roman, nu de un moment politic in care trebuie sa punctam", a afirmat Tataru.Presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu , a declarat ca social-democratii vor vota in Senat, Camera decizionala, proiectul de lege privind carantina si izolarea atunci cand premierul si ministrul Sanatatii se vor prezenta in Parlament sa lamureasca aspectele nelamurite din acest proiect."Este nepermis sa stam de o luna de zile si sa asteptam in ultimul moment sa venim cu o lege la Parlament, cand lucrurile erau foarte clare, restrangerile de drepturi si libertati nu se pot face decat prin lege, in Parlament. Legea inaintata de catre Guvernul Orban este o lege proasta, asa cum a fost prezentata, atat in Camera Deputatilor, iar acum, in Senat, Senatul fiind forul decizional. Am incercat la Camera Deputatilor sa avem, cu ONG-urile, un punct de vedere transparent asupra legii, o sa continuam la Senat dezbaterile, atat cu CSM , cat si cu organizatiile care lupta pentru drepturi si libertati. Nu putem accepta aceasta lege si nu putem vota aceasta lege. (...) Legea, cum a fost inaintata de catre Guvern catre Parlament, nu a avut avizul Ministerului Justitiei. (...) Nu se va vota legea in Senat pana cand primul ministru si ministrul Sanatatii nu vor veni sa lamureasca toate aspectele in discutie, in acest moment. Am vorbit cu colegii mei in Comitetul Executiv, marea majoritate avand acest punct de vedere ", a declarat, luni, Ciolacu, la finalul CExN al PSD.