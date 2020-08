Ministrul Sanatatii: "Suntem in a doua faza a primului val pandemic, avem o scadere a mediei de varsta a persoanelor infectate"

Potrivit ministrului, Romania se afla in a doua faza a primului val pandemic COVID-19."Suntem in cea de-a doua faza sau a doua cocoasa a primului val pandemic. Dupa cum ati putut vedea, in ultima saptamana, se incearca o stabilizare a numarului de cazuri avand acel platou in fierastrau. Nu tine doar de noi ca si sistem medical, iar aceasta pandemie nu se transeaza in spital. Aceasta pandemie se transeaza in prespital. (...)Respectarea unor reguli va duce la scaderea transmiterii in comunitate si la scaderea numarului de cazuri. In ultima perioada, avem o scadere a mediei de varsta a cazurilor infectate, dupa cum avem si o crestere a a numarului de cazuri grave la persoane relativ tinere", a spus Tataru.El a facut miercuri o vizita la santierul unui spital privat din Bucuresti.