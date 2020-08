Ministrul Sanatatii, vizita inopinata la SAJ Vaslui. Un ambulantier s-a deplasat cu o autospeciala pentru a-si aduce de pe litoral fiica, confirmata cu COVID- 19

In acest caz, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor.", a declarat, purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghita.Adolescenta adusa de pe litoral cu ambulanta de catre tatal ei a participat anterior la o petrecere de majorat. Ea a fost testata deoarece prezenta simptomatologie specifica pentru COVID-19, dar nu a asteptat rezultatul testului si a plecat la mare cu alti tineri care fusesera si ei prezenti la respectiva petrecere.Ulterior, fata a fost confirmata cu noul coronavirus, iar cei 29 de adolescenti care intrasera in contact cu ea si au plecat la mare au fost adusi in judet cu autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. O parte dintre ei au fost confirmati pozitiv cu SARS-CoV-2 si internati in spitalul suport COVID-19 din Barlad, iar altii au fost izolati la domiciliu.