Nelu Tataru: "Septembrie este o luna de incercare, o luna de foc. Scoala era imperios sa inceapa, atat din punct de vedere didactic, social si emotional

Ministrul afirma ca, in cea mai mare parte, normele au fost respectate in interiorul scolilor, chiar daca pana sa se ajunga in clase au fost momente de aglomeratie. Nelu Tataru considera ca era necesar ca scoala sa inceapa "atat din punct de vedere didactic, social si emotional"."Luna septembrie este o luna de incercare, o luna de foc, in masura in care am avit mai multe masuri de relaxare", a afirmat, luni seara, la Digi 24, Nelu Tataru.Acesta a afirmat ca, in cea mai mare parte, normele au fost respectate in interiorul scolilor."Astazi, in prima zi de scoala, in marea majoritate s-au respectat regulile, dupa intrarea in curte, spre scoala. Pani la intrarea in curte, inspre scoala, a fost destul de aglomerat si am observat ca si in fata scolilor a fost aglomeratie. Sper ca a fost doar o zi de anceput in caren nu eram obisnuiti pentru uninceput de scoala in acest mod (...) Era imperios necesar sa inceapa scoala, atat din punct de vedere didactic, social si emotional. Copiii isi doreau, copiii isi doreau si trebuiau sa existe niste reguli", a mai afirmat Nelu Tataru.Acesta se asteapta la o crestere a numarui de cazuri de infectare cu noul coronavirus , dupa reluarea cursurilor. "Speram ca riscurile sa fie reduse la minim, sa avem o crestere usor perceptibila, sa ramanem pe acest platou pe care ne aflam astazi, pana in 1.500 de cazuri. In respectarea regulilor exista un parteneriat: elevi, profesori, parinti", a mai declarat Nelu Tataru, precizand ca perioada critica este de 10 - 14 zile.aAnul scolar 2020 - 2021 a inceput, luni, cele mai multe unitati adoptand scenariul verde care presupune prezenta fizica a elevilor in banci.