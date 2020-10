Ministrul Tataru, despre pelerinii lasati sa se inchine la Iasi: S-a dat in spirit religios si civic sa poata intra

"In acel moment discutiile au fost tocmai pe faptul ca acei oameni au venit, au ajuns in fata si daca tot au intrat in Iasi, s-a dat in spirit religios si civic sa poata intra. Faptul ca au beneficiat altfel decat am crezut noi ca vor reactiona este un lucru care trebuie evaluat si poate organele de ordine sa isi faca datoria", a spus ministrul Sanatatii Nelu Tataru a raspuns jurnalistilor ca vorbeste din punctul de vedere al personalului medical si ca spera ca legea sa fie respectata atat de cetateni, cat si de autoritati "O sa vorbesc din punctul de vedere al personalului medical cu care ma intalnesc de peste 7 luni de zile. Si ei au credinta in suflet, si dansii trateaza cu credinta, si dansii se roaga la intrarea in schimb, si dansii se roaga cand pleaca acasa, si dansii se roaga peste noapte ca pacientul a doua zi sa fie mai bine. Credinta o avem in suflet, iar in conditiile in care am specificat ca in acest an trebuie sa adaptam pelerinajele la pandemie si nu pandemia la pelerinaje am spus cam totul. Avem niste restrictii, avem niste reguli, avem o legislatie - Legea 55, avem si organe care trebuie sa gestioneze respectarea acestei legi. Eu sper ca vom respecta legea (...) Avem niste reguli, avem niste masuri, si niste legi care ar trebui sa se respecte. Faptul ca am crezut si credem in continuare in spiritul civic ne-a facut sa vedem ca lumea nu respecta aceste reguli. Haideti sa le respectam si organele de ordine sa isi faca datoria", a mai spus ministrul.Atunci cand i s-a atras atentia ca multi dintre cei care au fost lasati sa intre sa se inchine la racla Sfintei nu purtau masti si spuneau ca ei nu cred in existenta acestui virus, ministrul Sanatatii a replicat ca acest fapt "da masura luptei pe care o ducem din luna mai, in care a aparut acel curent negationist, a aparut acel curent de bagatelizare a ceea ce am facut in primele trei luni"."Cred ca toti trebuie sa intelegem ca in acest moment este un parteneriat. Nu este doar problema MS, sau a MAI sau a Guvernului Ludovic Orban . Este problema intregii populatii, iar partea pe care ar trebui sa o faca populatia civila este cea mai importanta. Noi nu facem decat sa ii gestionam pe cei infectati, pe cei bolnavi, dar haideti sa facem ceva sa nu ajungem la crestere si mai mare", a mai spus ministrul Sanatatii.Pe 14 octombrie, dupa ce Teofan, mitropolitul Moldovei si Bucovinei, a oficiat Slujba Liturgica cu prilejul Sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva, persoane venite din alte orase sau zone ale tarii au fortat portile de acces in curtea mitropolitana si cordonul de jandarmi , pentru a se inchina la racla cu moastele sfintei. Fortele de interventie s-au retras, la racla ajungand si persoanele venite din afara Iasiului. Astfel au fost ignorate masurile Consiliului National pentru Situatii de Urgenta prin care se stipuleaza ca participarea credinciosilor la sarbatorile religioase sa fie permisa doar celor care au domiciliul in localitatea respectiva.Timp de mai multe ore, reprezentantii Gruparii Mobile de Jandarmi din Bacau sau cei ai autoritatilor locale nu au putut fi contactati pentru a exprima un punct de vedere cu privire la incident si la decizia de a fi retrase fortele de ordine. Accesul persoanelor din alte localitati a fost permis timp de cateva ore.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela , a declarat, joi, la Timisoara, ca ridicarea restrictiilor in cazul pelerinajului de la Iasi a reprezentat "o decizie operativa, pentru a salva o situatie care putea degenera"."Atunci cand o decizie care e adoptata salveaza o situatie grava, aceste decizii se iau in mod legal si profesionist de catre cei care analizeaza exact momentul operativ de la o anumita situatie, zona sau eveniment . Asa ca ceea ce s-a intamplat la Iasi a fost o decizie operativa pentru a salva o situatie care putea degenera si putea deveni foarte grava, atat pentru cei implicati in evenimentul respectiv, cat si pentru ceea ce inseamna o afectare a imaginii tarii noastre care ar fi fost speculata in media nationala sau internationala cu privire la, sa spunem, posibile violente intre cei care asteptau sa intre in curtea bisericii si organele de ordine care trebuiau sa interzica acest lucru", a detaliat Marcel Vela.