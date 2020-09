Ministrul Tataru face previziuni pentru toamna: "Daca respectam regulile, va fi o crestere usoara, asumabila, a cazurilor de COVID-19"

"Daca respectam acele reguli, acele norme de aplicare, vom avea o crestere usoara, asumabila. In conditiile in care nu se vor respecta acele reguli vom vedea constituire de focare si o transmitere accentuata in comunitate. Eu sper ca au inteles ceva din aceste luni si dupa o vara in care am trait libertatea sa revenim si la locurile de munca, sa revenim si la scoala, dar sa ne gandim in acest moment la copiii nostri si la cei varstnici, fiindca aici avem grupele masive de risc, in conditiile in care cei mici sunt transmitatori, iar cei in varsta sunt cei care fac boala si formele grave", a spus Nelu Tataru, marti, 1 septembrie, la Digi 24.El a fost intrebat daca se asteapta ca in aceasta toamna, odata cu inceperea scolii, alegerile locale si intoarcerea din concedii, numarul celor infectati cu SARS-CoV-2 sa creasca.