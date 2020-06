Ministrul Tataru: "Suntem in transmitere comunitara accentuata in ultimele 10 zile, dar putem gestiona acest lucru"

Ziare.

"Dupa trei perioade de relaxare, (...) asistam la o crestere a numarului de cazuri, o crestere progresiva, nu exponentiala pe care o putem gestiona, in masura in care sunt respectate si acele reguli de distantare fizica sau precautii. Sunt zile in care am observat, ultimele cinci au fost cu peste 300 de cazuri noi, dar chiar daca astazi avem 246 sunt si datorita faptului ca au fost si mai putine teste. Evaluarea noastra se face si la cazurile de Terapie Intensiva, precum si adresabilitatea la nivelul UPU. Sunt cazuri care sunt evaluate in mod particular, fiecare dintre ele, sunt anchete epidemiologice in derulare, sunt locuri si locatii care sunt izolate si in ultima perioada am putut vedea si agenti economici care au facut evaluari angajatilor si au depistat cazuri noi", a declarat Nelu Tataru, la TVR, luni seara.Ministrul Sanatatii a adaugat ca "suntem intr-o transmitere comunitara accentuata in ultimele 10 zile, dar putem gestiona acest lucru". Tataru a mai precizat ca unii romani au renuntat la masurile de precautie si astfel a crescut numarul de cazuri noi."Sunt aceleasi masuri de precautie pe care trebuie sa le avem fiecare dintre noi si recomandarile pe care trebuie sa re repetam in fiecare zi pentru ca dupa cum am putut vedea, o parte dintre concetatenii nostri au renuntat la orice masura de preventie, la orice masura de precautie si atunci vedem si o crestere a numarului de cazuri noi. Suntem pregatiti sa gestionam astfel de cazuri", a declarat Tataru. Intrebat ce masuri ar putea fi luate, avand in vedere numarul crescut de cazuri de coronavirus , Nelu Tataru a declarat ca ar putea fi impuse restrictii particulare."Depinde foarte mult de evolutia zilnica, saptamanala, de evolutia la doua saptamani. Noi de obicei pregatim o noua etapa de relaxare, dar odata cu evolutia nefavorabila, ne gandim sa avem si niste restrictii particulare, pentru fiecare caz in parte, pentru fiecare zona, pentru fiecare locatie. Dar ma repet, sper ca odata cu respectarea acestor reguli, sa putem gestiona un numar de cazuri, chiar daca avem o crestere controlata. Cand vedem o rata de dublare a cazurilor intr-un anumit loc si care persista zile la rand, atunci gandim ca acolo exista o transmitere comunitara accentuata si trebuie sa limitam aceasta transmitere prin izolarea zonei", a mai precizat Nelu Tataru.Luni, au fost anuntate 246 de cazuri noi de infectari cu noul coronavirus, iar de la debutul pandemiei si pana in prezent, au fost depistate 24.291 de cazuri. Pana luni, 1.523 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat.