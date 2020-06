Motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Sanatatii, dezbatuta azi in Camera Deputatilor

Ziare.

Motiunea intitulata "Sanatatea romanilor nu este firma de pompe funebre" a fost semnata de 93 de deputati ai PSD.Sedinta in care va fi dezbatuta motiunea incepe la ora 16.00, iar votul este programat miercuri."Sanatatea romanilor este, sau ar trebuie sa fie, pe primul loc in lista de prioritati a oricarui guvern, al oricarui administrator pus sa gestioneze un sistem de care depinde viata si bunastarea noastra, a tuturor. Din pacate, actualul Guvern a insemnat o lista interminabila de esecuri, minciuni si inactivitate in domenii cheie. (...) Dupa ce fostul ministru al sanatatii a vrut sa "privatizeze" sanatatea, actualul ministrul PNL al sanatatii se ocupa de "tunuri", "vanzari de masca fara bon", numiri controversate ale unor oameni in Consiliile de Administratie de la Unifarm sau Antibiotice Iasi, care sa se ocupe doar de alte "tunuri", gen livrarea de Etichete pentru medicamente sau masti la suprapret. PNL minte! Ministrul Sanatatii minte", afirma social-democratii in motiune.PSD sustine ca Nelu Tataru "minte personalul medical care nu a avut materialele de protectie, minte personalul medical care asteapta stimulentele, minte personalul medical legat de plata orelor suplimentare si a sporurilor"."Minte populatia Romaniei! Minte populatia Bucurestiului! Minte ca se testeaza populatia", se mai arata in textul motiunii intitulate "Sanatatea romanilor nu este firma de pompe funebre".Social-democratii fac referire si la "blocarea" proiectului de testare a populatiei din Bucuresti, dar si la faptul ca pacientii cu boli cronice nu au acces in spitale "Am inceput anul 2020 coplesiti de amenintarea unui nou virus si il vom incheia cel mai probabil sufocati de cancer", se arata in textul motiunii.PSD acuza ministrul Sanatatii ca, in plina pandemie, a modificat statutul CNAS "pentru a schimba oameni"m dar si ca a numit manageri de spital "administratori de firme de pompe funebre si chelneri care au "scoala vietii", numai buni de a asigura "tunurile" PNL."Domnule ministru, timpul vorbelor, al ipocriziei si al minciunilor PNL a trecut! Din pacate dumneavoastra ne-ati oferit doar vorbe, nu si fapte! Este timpul sa punem punct acestei situatii, PNL in Sanatate nu este o solutie! Inactiunea dumneavoastra, vorbele mari si atat, sunt de fapt crime de care dumneavoastra va faceti moral responsabil! (...) Va rog, domnule ministru sa raspundeti Parlamentului si romanilor daca este adevarat ca persoanele numite de dumneavoastra in Consiliile de Administratie de la Antibiotice Iasi, Unifarm, DSP, sunt membrii familiei largite? Va rog, domnule ministru, sa raspundeti Parlamentului si romanilor de ce nu ati testat populatia? Va rog, domnule ministru, sa raspundeti Parlamentului si romanilor cand va dati demisia de onoare?", au mai transmis social-democratii.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, le-a transmis parlamentarilor care au initiat o motiune de cenzura impotriva sa, "sa nu grabim politica peste momentul medical". "As fi vrut sa gandim un pic altfel", a afirmat, luni seara, la TVR, Nelu Tataru.Pana acum, au mai fost vizati de motiuni simple Violeta Alexandru , Minica Anisie, Marcel Vela si Florin Citu . Dezbaterea motiunii depuse impotriva ministrului Ion Stefan a fost amanata.