Motiunea simpla pe Sanatate - dezbatuta marti la Camera Deputatilor. Deputatii PSD cer demisia lui Nelu Tataru

Deputatii PSD , semnatarii motiunii simple, solicita demisia ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, pentru ca "se ocupa de tunuri, vanzari de masca fara bon, numiri controversate in Consiliile de Administratie de la Unifarm sau Antibiotice Iasi"."Sanatatea romanilor este sau ar trebuie sa fie pe primul loc in lista de prioritati a oricarui Guvern, al oricarui administrator pus sa gestioneze un sistem de care depinde viata si bunastarea noastra, a tuturor. Din pacate, actualul Guvern a insemnat o lista interminabila de esecuri, minciuni si inactivitate in domenii cheie. 'Sanatatea nu este prioritate', ne spune ministrul PNL de la Finante. Tot din pacate, desi nu ne asteptam sa fie altfel, s-a confirmat ca un domeniu atat de tehnic precum sanatatea si atat de important reprezinta unul din marile esecuri ale Guvernului PNL cu costuri grave si de neimaginat, cu repercusiuni asupra tuturor cetatenilor Romaniei. Dupa ce fostul ministru al Sanatatii a vrut sa 'privatizeze' sanatatea, actualul ministru PNL al Sanatatii se ocupa de 'tunuri', 'vanzari de masca fara bon', numiri controversate ale unor oameni in Consiliile de Administratie de la Unifarm sau Antibiotice Iasi, care sa se ocupe doar de alte 'tunuri', gen livrarea de etichete pentru medicamente sau masti la suprapret", se arata in textul motiunii simple.Semnatarii documentului adauga ca "Guvernul LuCoVid" si Ministerul Sanatatii blocheaza testarea prin sondaj demarata de primarul general al Capitalei, "care ar fi aratat care este realitatea despre pandemie" si "nu ar mai fi permis Guvernului sa masluiasca raportarile oficiale despre evolutia pandemiei"."Guvernul liberal are nevoie sa intretina frica si sa prelungeasca starea de alerta pentru a dispune discretionar de banii publici si pentru a-si deservi clientela cu contracte atribuite direct si cu numiri in functii publice banoase. PSD sustine total initiativa primarului general Gabriela Firea si cere imperativ guvernului Orban sa permita testarea de anticorpi - componenta esentiala a studiului stiintific realizat de Institutul 'Matei Bals', in colaborare cu PMB, ASSMB si cele sase primarii de sector. Este un proiect preluat din practica tarilor civilizate si care au luptat real cu noul virus, care va continua. Bucurestenii vor fi anuntati unde vor avea loc in continuare testarile", se arata in motiune.Social-democratii acuza Guvernul PNL si pe ministrul Sanatatii ca "mint ca pacientii cu afectiuni cronice au acces la servicii medicale" si ca pacientii au acces la medicamentele necesare."Guvernul PNL si Ministerul Sanatatii mint ca investitiile in sanatate au loc si se desfasoara. Mint cand spun ca sunt preocupati doar de lupta impotriva infectiei cu COVID-l9. In plina pandemie, preocuparea Ministerului Sanatatii si Casei de Asigurari de Sanatate a fost sa modifice statutul CNAS pentru a schimba oameni. Nu oamenii PSD. Ati schimbat intr-o noapte 90% din presedintii caselor judetene de asigurari de sanatate. In plina pandemie, cei mai buni manageri de spitale numiti de PNL sunt administratori de firme de pompe funebre, chelneri care au 'scoala vietii', numai buni de a asigura 'tunurile' PNL. (...) Ati vorbit de investitii in sanatate, dar, de cand sunteti ministru, toate investitiile in modernizare si reabilitare, in noi tehnologii medicale, sunt blocate. Tot blocat este si programul de dotare cu echipamente de radioterapie in sistemul public pentru pacientii cu cancer. Sapte buncare sunt finalizate de spitalele autoritatilor locale si asteapta echipamentele de la Ministerul Sanatatii care nu mai vin. Oare este si asta o forma de 'privatizare' a sanatatii romanilor?", mai scrie in motiunea simpla.Semnatarii motiunii mai spun ca ministrul Sanatatii a oferit "doar vorbe, nu si fapte" si ca este timpul sa puna punct acestei situatii."Va rog, domnule ministru, sa raspundeti Parlamentului si romanilor, cand va dati demisia de onoare? Este timpul sa lasati sistemul sanitar pe mainile unor profesionisti, nu ne putem juca cu viata romanilor, iar responsabilitatea noastra, a tuturor, stimati colegi, este aceea de a lua atitudine, indiferent de culoarea politica si simpatii, pentru ca situatia in sanatate a ajuns una disperata! Solutii! Acesta este cuvantul. Le putem gasi impreuna, toate partidele, dar ajunge cu experimentele pe spinarea romanilor! E timpul sa plecati, domnule ministru! Sa va asumati esecul major al dumneavoastra, pana nu e prea tarziu", se mai arata in motiune.