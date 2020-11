Nelu Tataru: A inceput sa creasca numarul de infectari cu COVID in randul copiilor

"Legatura pe care am recomandat-o si o recomand este medicul de familie. Formele asimptomatice sau usor simptomatice pe care le prezinta copiii sunt cele care trebuie gestionate prudent. Sunt protocoale, sunt tratamente pentru fiecare caz in parte, pentru fiecare grupa de varsta si pentru fiecare mod de manifestare. Recomand in continuare... preventia nu se face printr-un antibiotic dat de acasa de parinti. Evaluarea se face de un medic de familie. Fiecare dintre copii se afla in evidenta unui medic de familie. Haideti sa luam legatura cu medicul de familie, mai ales ca avem o ordonanta care spune ca asimptomaticul sau simptomaticul fara comorbiditati este cel care intra in monitorizarea medicului de familie. Cred ca primul moment ar trebui sa fie acea monitorizare, luare in evidenta medicului de familie si tratament in consecinta", a declarat ministrul.Potrivit acestuia, a inceput sa creasca numarul de infectari cu noul coronavirus si in randul copiilor."Daca la inceputul acestei pandemii spuneam ca patologia la copii este foarte rara, patologia de la 0 la 19 ani era cam 6,5% din totalul de infectati, acum vedem ca si la 0-9 ani sau si la 10-19 ani avem o crestere", a declarat ministrul Sanatatii , Nelu Tataru.