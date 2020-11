Nelu Tataru: Am identificat cate un spital in fiecare judet care poate deveni suport COVID. In Bucuresti, avem Sfantul Stefan si Spitalul Cantacuzino

El a precizat ca la Bucuresti sunt doua unitati medicale Sfantul Stefan si Cantacuzino care vor fi operationalizate ca spitale suport COVID-19. Referitor la personalul medical necesar, ministrul a spus ca acesta poate fi mobilizat in functie de solicitarile care exista in teritoriu."Am identificat cate un spital in fiecare judet. In Bucuresti inca doua spitale. In Bucuresti avem Sfantul Stefan si avem Spitalul Cantacuzino care il operationalizam ca si suport COVID. Am si transmis catre directiile de sanatate publica sa faca evaluarea acestor spitale, dar odata cu evaluarea acestor spitale, trebuie sa avem si evaluarea tehnica a tot ce inseamna utilitati, cum ar fi surse de oxigen sau potentialul de energie electrica", a afirmat luni Nelu Tataru, intrebat ce spitale ar putea deveni suport COVID si cate.Chestionat ce facem cu personalul medical necesar, ministrul Sanatatii a raspuns: "Dupa cum stiti, la nivelul Ministerului de Interne este acea evaluare a personalului pe care il avem prin cele sase specialitati care in acest moment sunt in prima linie. In functie de solicitarile pe care le avem in teritoriu, mobilizam"."Exista o evaluare a personalului de la fiecare unitate medicala, care poate fi disponibilizat. Exista o evaluare si a personalului de la nivelul fiecarui judet. In contextul in care este nevoie, in judetele limitrofe se pot face acele detasari sau de la distanta", a mai explicat Tataru.