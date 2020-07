Tataru despre efectele deciziei CCR: 30.000 de persoane au iesit din izolare, iar alte 1.300 au parasit centrele de carantina

"Au plecat 30.000 de pacienti sau suspecti aflati in izolare, din 50.000 mai sunt 20.000 si 1.200 - 1.300 din cei aflati in carantina. Din 3.500 mai sunt 2.200. In 24 de ore s-au externat 624 de pacienti, printre ei aflandu-se si cei care au atins perioada de 10 zile si au trebuit externati, dar sunt si cei care au solicitat mai devreme aceasta externare", a declarat Tataru, la Realitatea Plus. Potrivit acestuia, un pacient infectat poate contamina, in perioada in care este contagios, pana la 234 de persoane.Ministrul Sanatatii a spus ca trebuie grabita aprobarea proiectului legislativ privind noile masuri in domeniul sanatatii pentru prevenirea raspandirii virusului."N-am inteles schimbarea unei legi in timpul razboiului, dar daca totusi s-a intamplat, sa grabim totusi aprobarea acestui proiect legislativ si promulgarea lui ca sa putem sa ne facem treaba in consecinta si legal. Cred ca ne grabim putin politic in acest moment. Nu am terminat partea medicala, nu trebuie sa punctam politic pe suferinta poporului roman, nu trebuie sa punctam politic pe suferinta copiilor nostri, a bunicilor nostri", a mai spus Tataru.Ministrul Sanatatii considera ca deciziile privind imposibilitatea autoritatilor de a mai impune internarea si izolarea bolnavilor care sunt contagiosi sunt "ca o ingerinta in actul medical" si afirma ca, desi acum au echipamente si materiale sanitare, medicii nu isi mai pot face la capacitatea maxima meseria."Sunt ca o ingerinta intr-un act medical. (...) Nu mai avem nici parghia sa-i retinem pana in a zecea zi, nici parghia sa-i punem sa stea in izolare patru zile. Am inceput pandemia cu o lipsa de echipamente, acum avem toate acestea, dar nu mai avem componenta legala incat sa ne putem desfasura la maximum meseria. Speram si cerem complianta pacientului si respectarea recomandarilor", a declarat Nelu Tataru miercuri seara, la Realitatea Plus.Acesta a precizat ca masuri precum carantina, izolarea sau internarea fac parte din protocolul medical. Intrebat ce mesaj are pentru cei care au decis ca nu trebuie tinuti bolnavii in spitale sau in izolare, ministrul Sanatatii a raspuns ca "nu trebuie sa punctam politic pe suferinta poporului roman"."Nu am inteles schimbarea unei legi in timpul razboiului. (...) Cred ca ne grabim un pic politic in acest moment, nu am terminat partea medicala. Nu trebuie sa punctam politic pe suferinta poporului roman, nu trebuie sa punctam politic pe suferinta copiilor nostri, a bunicilor nostri" a mai afirmat ministrul. Acesta a precizat ca la 15 iulie "ar trebui sa fie masuri de relaxare", dar ca trebuie tinut cont de evolutia epidemiei.