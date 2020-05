Nelu Tataru anunta ca reforma sa va desface "caracatita din tot sistemul medical"

Ziare.

Ministrul s-a referit la acuzatiile PSD potrivit carora si-ar fi angajat rude in "functii importante in aparatul de stat"."Ce pot sa asigur pe cei din spectrul politic, daca am deranjat voi continua si ii asigur ca voi desface caracatita si de la antibiotice si de la Unifarm, iar tocmai reforma in Sanatate pe care vreau sa o fac va duce si la desfacerea caracatitei din tot sistemul medical", a spus Tataru, duminica, la Digi 24.In continuare, raspunsul ministrului i-a vizat pe social-democrati:"S-ar parea ca ii deranjeaza ceva. Ce pot sa spun este ca cele doua persoane mentionate nu sunt nici rude. Cele doua persoane mentionate, ne referim la Antibiotice Iasi, au ajuns in Ministerul Sanatatii inainte de a ajunge eu. Au fost numiti in adunarea generala a actionarilor de predecesorul meu.A fost un moment acum cand o demitere, si-a dat demisia cineva din consiliul de administratie si a trebuit pus reprezentantul Ministerului Sanatatii strict provizoriu pana la acea alegere printr-un concurs, printr-o oferta, provizoriu strict. Iar pentru adunarea generala a actionarilor in locul acelei persoane s-a numit, efectiv, directorul de sanatate publica Iasi care nu a putut sa vina si a venit directorul de sanatate publica Vaslui. La fel, director de sanatate publica de 10 ani, prin concurs", a mai explicat Nelu Tataru.