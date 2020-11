Ministrul Sanatatii anunta ca "toate structurile statului" se vor implica in campania de vaccinare anti-Covid, inclusiv Armata

"Vor fi implicate toate structurile statului in aceasta strategie de vaccinare. Noi in avem in pregatire, lucram in fiecare zi, avem puncte focale si avem oameni care lucreaza cu Comisia Europeana, stabilim aceasta procedura si strategia de vaccinare", a declarat Nelu Tataru, miercuri, la Sibiu, raspunzand unor intrebari.Ministrul a explicat ca fiecare dintre transele de vaccin care vor ajunge in Romania la inceputul anului viitor va fi distribuita in teritoriu "cu ajutorul anumitor structuri"."Va fi implicata si armata si DSU-ul si Spitalele judetene si medicii de familie", a adaugat Tataru.Ministrul a mai aratat ca medicii specialisti care au terminat Rezidentiatul vor fi angajati in urmatoarea perioada odata ce vor avea certificatele sau adeverintele necesare, astfel incat aproximativ 200 de specialisti vor fi detasati catre locurile unde este nevoie de ei.Intrebat care ar fi solutia pentru ca elevii sa mearga din nou la scoala, ministrul a raspuns ca este nevoie "sa scada numarul de infectari"."In acest context nu putem vorbi (de redeschiderea scolilor - n.r.)", a mai sustinut ministrul.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca prima transa de vacci, pentru Romana "ne asteptam sa ajunga, in cel mai favorabil scenariu, in primul trimestru al anului viitor"."Trebuie sa fim pregatiti si tocmai de aceea am convocat astazi o intalnire cu ministrul sanatatii si cu expertii din domeniul vaccinologiei. Am evaluat stadiul pregatirilor Romaniei si am discutat despre gasirea celor mai eficiente solutii de actiune la nivelul intregului sistem sanitar, de la medicul de familie pana la nivel de spital", a declarat prsedintele.