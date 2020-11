Nelu Tataru anunta ca vor fi operationalizate 280 de paturi la terapie intensiva, intr-o perioada cuprinsa intre 7 si 21 de zile

"In ultimele 3 zile am facut o evaluarea la nivel national si in Bucuresti a situatiei evolutiei pandemiei si am cautat suplimentarea paturilor de terapie intensiva la nivel national si in Bucuresti. Astazi, am introdus in ordinul 555/2020 inca 24 de unitati medicale in totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmand in 7 pana la 21 de zile sa operationalizam 280 de paturi de terapie intensiva.Dupa evaluarea fiecarui spatiu in parte de echipele de la inspectia sanitara de stat, ISU si cele de la ANMDR, vom face si avem in evaluare si necesarul de personal pentru a putea operationaliza aceste 280 de paturi. Fiecare unitate sanitara verificata in ATI primeste un plan de conformare, de masuri, iar la sfarsitul saptamanii avem un prim raport cu unitatile care au fost verificate", a afirmat Nelu Tataru, intrebat de premierul Ludovic Orban cum stam cu suplimentarea paturilor la ATI, in conditiile in care nu observam o scadere a numarului de infectari.