Nelu Tataru: Aproape 200 din cei 612 pacienti cu COVID aflati la ATI sunt pe ventilatie mecanica

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

La acest moment, in spitalele din Romania sunt internati 8.303 pacienti, dintre care 612 sunt la terapie intensiva. Ministrul Sanatatii a precizat, miercuri, ca 199 din cele 612 persoane de la ATI sunt pe ventilatie mecanica invaziva.Numarul total al ventilatoarelor disponibile in sectiile de Terapie Intensiva din spitalele din Romania nu a fost comunicat clar de autoritati pana acum.Nelu Tataru a spus miercuri ca in acest moment in Romania sunt 226 de spitale suport COVID, cu 1.050 de paturi de terapie intensiva complet utilate."Cele 226 de spitale suport COVID din toata tara au capacitatea de adaptare la numarul de cazuri, dar personalul medical este acelasi de acum 7 luni, care a primit si 200 de cazuri pe zi, care primeste si 3000 de cazuri pe zi. Suntem intr-un moment pe care trebuie sa il gestionam impreuna", a spus Nelu Tataru, facand apel la populatie sa respecte regulile. "Sistemele medicale inca rezista, dar recomandarea este sa nu le fortam", a adaugat Tataru.Alte 2.958 de noi cazuri de COVID-19 - record absolut - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilantul ajungand la 142.570, potrivit datelor raportate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima zi s-au inregistrat alte 82 de decese, in timp ce la terapie intensiva sunt internati 612 pacienti, cifre record, de asemenea. Printre cei decedati in ultimele 24 de ore se afla si o tanara de 18 ani, care avea comorbiditati.