Nelu Tataru: Aproximativ 150 de pacienti infectati cu noul coronavirus sunt ventilati mecanic

"Orice caz nou la Terapie Intensiva inseamna si un pacient in stare grava. (...) Din ce avem noi in acest moment, 480 de cazuri, sa ne gandim ca in jur de 150 sunt pe ventilatoare, ceilalti sunt in stadii intermediare de insuficiente respiratorii care nu necesita ventilatie mecanica. (...) Noi avem spitale dedicate faza I, faza II si de suport care in acest moment pot asigura pana la 1.034 de paturi de terapie intensiva, in contextul in care saptamanile trecute vorbeam de 840 de paturi. Avem aceste paturi, dar nu trebuie sa le fortam", a spus Tataru, la Digi 24.Referindu-se la inceperea anului scolar, ministrul a afirmat ca au fost stabilite reguli pentru toate cele trei scenarii."Noi vrem sa se inceapa un an scolar normal, fata in fata, cu un copil care sa mearga la scoala, dar daca acum o saptamana specificam ca, din cele 3.200 de localitati, 2.826 erau intr-o zona verde si atunci puteam merge la scoala cu toti copiii, trebuie sa gestionam mersul la scoala si cu capacitatea acestor scoli de a asigura niste norme de protectie si niste reguli sanitare. In conditiile in care vom pastra o evolutie favorabila sau ramanem pe un platou, putem sa ne gandim sa avem cele trei scenarii pe care sa le putem aplica la dispozitia DSP, inspectoratelor scolare judetene, comitetelor judetene pentru situatii de urgenta adaptata la fiecare unitate, sa putem gestiona prezenta cat mai multor copii la scoala cu precautiile pe care le mentionam. (...) In conditiile in care fiecare gestioneaza atat circuite, desfasurarea orelor, a pauzelor in conditii normale si respectand acele reguli, putem spera ca vom avea cat mai multi copii la inceputul anului scolar. Am stabilit reguli pentru toate scenariile in vederea aplicarii acestor proceduri de incepere a anului scolar", a spus Nelu Tataru.