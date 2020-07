Nelu Tataru: Avem 840 de paturi in Terapie Intensiva, cu tot ceea ce este necesar. In acest moment, 112 din 377 de pacienti sunt intubati

Prim-ministrul a solicitat pregtirea unei noi linii de aparare

"Avem 840 de paturi in Terapie Intensiva, cu tot ceea ce este necesar. In acest moment, 112 bolnavi sunt intubati din 377 care sunt internati", a anuntat, miercuri, Nelu Tataru, la inceputul spedintei de Guvern.Premierul Ludovic Orban a cerut solutii pentru realizarea unir sectii intermediare, pentru ca paturile de ATI sa poata fi eliberate la nevoie."Aici poate ar trebui gasita o solutie, mai ales cei care au iesit de pe ventilatie si li s-a ameliorat starea de sanatate, poate putem organiza niste sectii intermediare, unde sa poata fi oxigenati, astfel incat sa putem disponibiliza paturi in cazul in care e necesara tratarea unor pacienti la terapie intensiva", a afirmat Ludovic Orban, care a cerut cresterea capacitatii de tratare in Bucurestri, dar si in alte zone unde acest lucru se impune.De asemenea, premierul a cerut sa fie asigurate cadrele medicale pentru toate locurile ATI nou create: "Trebuie sa asiguram toate cadrele medicale, daca nu merge prin voluntariat, atunci prin detasare. Trebuie facuta o evaluare serioasa a personalului are exista in sectiile TI a spitalelor non-covid si detasati toti cei care nu au incarcare suficienta in activitate. Aici chiar cred ca trebuie facut apel la empatie. Eu nu cred ca un medic sau cadru medical poate lasa un pacient ne tratat"."Nu uitati sa pregatiti o noua linie de aparare, in cazul in care creste numarul de pacienti", a afirmat Ludovic Orban.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat miercuri alte 1.182 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus , confirmate in ultimele 24 de ore. Bilantul este de 48.235 de persoane infectate.De asemenea, 30 de persoane au decedat, numarul total ajungand la 2.269. Un numar de 22.049 de teste au fost facute in ultimele 24 de ore, 13.954 in baza definitiei de caz si a protocolului medical, iar 8.095 la cerere.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 6.926. Dintre acestia, la ATI sunt internati 377 de pacienti.