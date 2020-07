VIDEO Nelu Tataru: Daca se va impune, vom avea si o prelungire a starii de alerta

Daca am recomandat pastrarea unor reguli, am tot observat ca se respecta tot mai putin. Atat partea medicala, cat si partea de populatie au tendinta de a mentine doar partial restrictiile. Avem un numar scazut de locuri in ATI in Bucuresti. Putem gestiona acest numar de cazuri, dar haideti sa mentinem acele reguli de distantare fizica. A fost 1 iulie, trebuiau sa existe masuri de relaxare, le-am amanat.Referitor la deciziile CCR si motivarea aparuta ieri in care se specifica ca necesita niste clarificari, lucram la un proiect de lege si avem rugamintea ca toti factorii implicati sa se implice activ.Recomand corpului medical ca fiecare pacient sa beneficieze de explicatii care vizeaza carantina, boala, izolarea la domiciliu. Recomandarea de izolare nu este doar strict medicala. Criteriul epidemiologic ne indica ca izolarea de 14 zile ne-a dus la rezultatele de pana acum. Am putut vedea recomandarile UE pentru izolare si carantinare. Acea izolare pe care am pastrat-o si noi ramane de baza. In pofida a tot ce se intrevede pe fake news-uri este regula de baza. Raman cele 4 zile de izolare voluntara la domiciliu.Izolarea trebuie sa continue, iar recomandarile pe care le-am facut pentru toti pacientii simptomatici sau cu simptome usoare deveniti asimptomatici care se externeaza trebuie sa ramana de baza.Internarea persoanelor simptomatice si cele care din asimptomatic devin cu simptomatologie prezenta in spitale trebuie sa fie absolut necesara in vederea izolarii anumitor focareTot ce inseamna criteriu epidemiologic ne indica ca masurile de izolare intr-o prima faza pana in 14 zile sunt cele care au dus la rzultatele pe care le-am avut. Daca acum trei saptamani aveam acea rata de transimisie 0,6-0,7, astazi mergem spre o rata de transmitere de 1,4.Ne pregatim cu un proiect legislativ in care vom explica atent toate prevederile CCR. Recomandarile care nu sunt conforme suntem in masura sa le putem reaseza legislativ. Avem nevoie de cooperarea dumneavoastra. Discutam profesional la nivel epidemiologic in conditiile in care aceasta izolare trebuie sa existe.Evaluam fiecare crestere a fiecarei zile, evaluam fiecare saptamana. Azi s-a constituit grup de lucru in vederea redeschiderii restaurantelor. In conditiile in care se va putea, vom permite masuri de relaxare. Daca se va impune, vom avea si o prelungire a starii de alerta.Ingrijorator va fi atunci cand vom avea un numar crescut de la o zi la alta. Recomandarile sunt de a colabora in contextul respectarii regulilor. In continuare se poarta masca. Avem transmitere comunitara accentuata, avem focare in constituire. Este o situatie care trebuie gestionata in primul rand.