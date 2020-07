Nelu Tataru: De la 15 iulie nu vorbim de restrictii, dar sa nu ne gandim nici la relaxari

"Se impune prelungirea starii de alerta. Noi avem si o evaluare facuta cu care vom merge ca si propunere in CNSU, la premierul Ludovic Orban si la presedinte", a afirmat Tataru, la Parlament.Intrebat daca de la 15 iulie vor fi impuse noi restrictii, Tataru a spus: "Sa nu vorbim de restrictii, dar sa nu se gandim nici la relaxari".Ministrul Sanatatii a venit la Parlament pentru a participa la dezbaterile din Comisia juridica a Senatului pe proiectul privind carantina si izolarea."Este prima oara cand sunt invitat, vin de cate ori este nevoie, am raspuns prompt. Sanatatea publica e mai importanta dincolo de orgolii politice. Vin sa lamurim niste aspecte si eu sper ca la sfarsitul acestor discutii sa avem o lege", a afirmat Tataru.El a adaugat ca, in acest moment, "sunt niste parghii care lipsesc" in lupta cu noul coronavirus , mentionand in acest sens: internarea, izolarea si detasarea personalului medical."Nu este un moment politic, este un moment medical. Este un moment in care trebuie sa gestionam viata romanilor, sanatatea romanilor, viata pacientilor si a personalului medical. In ultima perioada sunt focare multiple in spitale tocmai pe o relaxare in tot ceea ce inseamna populatie, prezenta unor pacienti care nu au fost evaluati anterior", a afirmat Tataru, adaugand ca va lua masuri suplimentare in zonele de focar "in masura in care vor exista parghiile legislative".Intrebat in legatura cu prevederile privind internarea acasa a persoanelor asimptomatice infectate cu COVID-19, Tataru a raspuns: "Vad o externare a unui pacient asimptomatic dupa o evaluare de 3 zile in care avem si investigatii suplimentare radiologice, biologice, precum si un examen care sa ne arate ca simptomatologia nu a aparut in aceste interval sau simptomatologia care era usoara a disparut. Trei zile de asimptomatic este o recomandare ca sa poata sa fie externat, cu asumarea pacientului ca respecta acea izolare la domiciliu, precum si supravegherea prin DSP si medicul de familie".El a spus ca spera sa se ajunga la un consens in legatura cu prevederea ca orice pacient care este internat printr-un act administrativ sa poata beneficia de masura in care poate sanctiona masura la judecatoria din raza careia se afla.Comisia juridica a Senatului a reluat, marti, dezbaterile asupra proiectului privind carantina si izolarea, insa, dupa aproximativ o ora, senatorii juristi au intrerupt sedinta pentru a putea lua la cunostinta noile amendamente propuse la proiectul de lege.