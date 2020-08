Nelu Tataru, despre noul an scolar: La jumatatea lunii august vom sti exact cum se deschid scolile

"Nu facem supozitii intr-un context in care suntem la o luna si jumatate fata de inceputul scolii. In a doua jumatate a lunii august va vom spune exact cum se va deschide scoala", a declarat Nelu Tataru, intrebat fiind cum vede deschiderea anului scolar daca se va mentine evolutia epidemiei.Anterior, premierul Orban a spus ca scoala va incepe in conditiile pe care le va permite evolutia epidemiei."Suntem intr-o analiza foarte serioasa, nu pot crea o previziune azi, care sa fie modificata in functie de evolutia epidemiei.Cand se vor finaliza analiza si toate scenariile le vom prezenta public. Suntem in 3 august", a afirmat Orban.In urma cu cateva zile, presedintele Klaus Iohannis a spus ca este de parere ca ar fi complicat ca in Romania sa existe doar scoala online si totul se indreapta spre un scenariu mixt."Ar fi foarte complicat sa avem numai scoala online. Atunci, sigur ne indreptam spre un scenariu mixt. Si in functie de conditiile locale, vom aveam mai mult scoala normala, cu elevii la scoala, sau mai multa scoala online, sau sistem mixt", a mai spus Iohannis.Luni, 03 august, Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov a protestat in fata Guvernului, fata de incertitudinea care domneste cu o luna si jumatate inainte de inceperea anului scolar in context pandemic, in contextul in care guvernul nu a anuntat nici pana acum scenariile finale pentru deschiderea scolilor din 14 septembrie."Avand in vedere situatia actuala a educatiei din Romania si dezbaterea ampla din spatiul public privind redeschiderea scolilor, asociatiile reprezentative ale elevilor solicita autoritatilor sa prezinte un plan concret privind anul scolar 2020-2021. Asigurarea accesului la educatie, indiferent de situatia socio-economica si a igienei din unitatile din invatamant sunt masuri pe care Guvernul Romaniei trebuie sa le ia de urgenta", spun elevii din cele 4 asociatii.