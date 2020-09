Nelu Tataru, despre recordul de imbolnaviri: E luna cu cele mai multe masuri de revenire la o cvasi-normalitate

"Am avut zile cu 692 de cazuri, sunt zile cu 1.111 cazuri, astazi este ziua cu 1,713 cazuri din aproape 26.000 de teste lucrate. Trebuie vazuta aceasta crestere a numarului de cazuri in contextul evaluarii mai multor teste, dar si in contextul evaluarii mai multor focare din cadrul anchetelor epidemiologice. Nu reusim sa evaluam zilnic, dar evaluam la 7 zile, evaluam la 14 zile. Dupa cum spuneam, suntem intr-o luna in care vom avea o fluctuatie a numarului de cazuri si dupa numarul de teste, dar e si luna cu cele mai multe masuri de revenire la o cvasi - normalitate, incluzand aici reinceperea anului scolar, luna de campanie electorala, reinceperea activitatii in restaurante, cinematografe, teatre, revenirea populatiei din concedii, aglomerarea transportului in comun si alegerile de la sfarsitul lunii.In aceasta perioada, s-a observat un transport in comun destul de aglomerat in care trebuie poate inca o data mentionat ca trebuie respectate niste reguli. Stiu ca suntem grabiti, ca am inceput activitatile economice, am inceput scoala, dar precautiile trebuie sa fie maxime. Estimam o crestere a numarului de cazuri, ramane sa reevaluam si zilele urmatoare", a declarat Nelu Tataru la Digi 24, miercuri seara.Ministrul Sanatatii este de parere ca "este prematur sa vorbim de deschiderea scolii ca si numar crescut de cazuri", dar a adaugat ca o evaluare va fi facuta la inceputul lunii octombrie."E prematur sa vorbim de deschiderea scolii ca si numar crescut de cazuri, vom evalua acest lucru la sfarsitul lunii si inceputul lunii octombrie, dar, repet, exista evenimente private, exista transport in comun, exista focare in institutii pentru persoane varstnice, exista focare inca in spitale si as recomanda in continuare, atat celor care organizeaza evenimente private, cat si celor care organizeaza transport in comun, celor care ingrijesc in aceste centre institutionalizate, pastrarea si mentinerea acelor precautii si respectarea regulilor: masca, distantare, dezinfectant", a declarat Tataru.Ministrul a mai adaugat ca sunt focare in institutii pentru persoane varstnice, dar si in spitale."Sunt focare mai vechi in desfasurare si in general in acele institutii cu persoane varstnice, cat si in anumite unitati spitalicesti, dar sunt si unitati economice unde avem cazuri pozitive. Raman judete ca Prahova, Iasi si in Vaslui avem, in Bucuresti avem raportari. Si sunt si teste care sunt lucrate in ultimele 2-3 zile, dar care sunt raportate pe ziua de astazi.Raman la aceeasi idee in care trebuie sa mentinem acele masuri de precautie, respectarea igienei, precum si orice activitate pe care o desfasuram. Gestionam o luna destul de dificila ca si activitati si mergem pe reperele pe care noi le-am stabilit cu o mentinere pe acel platou, in jur de 1.500 si cu usoare fluctuatii de la o zi la alta, sa putem gestiona medical aceasta situatie", a mai declarat Tataru.Nelu Tataru a atras atentia ca nerespectarea regulilor, poate duce la cresteri semnificative a cazurilor de Covid."Este o evaluare a unei zile. Eu vreau sa mentinem evaluarea zilnica, cat si saptamanala si sa putem vorbi la cele 14 zile, la sfarsitul acestei luni, de o evolutie in acelasi platou, dar asta tine doar de noi, prin respectarea regulilor. Nerespectarea regulilor poate merge peste 1.500 - 2.000 de cazuri pe zi", a mai declarat Tataru.Cel mai mare numar zilnic de cazuri de COVID-19 de la declansarea pandemiei a fost inregistrat miercuri, cand Grupul de Comunicare Strategica a anuntat 1.713 cazuri noi de imbolnavire, totalul ajungand la 107.011.