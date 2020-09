Nelu Tataru, despre studiul prin care se va stabili gradul de raspandire a infectiei cu coronavirus: "Rata de imunizare este de 3,86%, mica pentru Romania"

"Pana in acest moment avem 12.800 de recoltari de seruri individuale, din care s-a lucrat in jur de 7.99% din acestea, 303 erau pozitive", a anuntat, vineri seara, la Antena 3, ministrul Nelu Tataru, vorbind despre studiul de seroprevalenta.Intrebat cum este rata de infectare, ministrul a precizat. "Mica pentru a avea o imunizare a Romaniei". "Noi suntem la 3,86% rata. Am avut cazuri la donatorii de plasma care nu aveau anticorpi. Nu avem vaccin pentru aceasta, dar avem vaccin pentru alte boli si ar trebui sa il facem. Pentru a nu avea o concordanta de patologii, incurajam vaccinarea antigripala. Avem aproape 3 milioane de vaccinuri, urmand sa achizitionam pentru grupe de risc", a mai afirmat Nelu Tataru.Studiul de seroprevalenta prin care se va stabili gradul de raspandire a infectiei SARS-CoV- 2 in populatia Romaniei se desfasoara in perioada iunie-septembrie, fiind coordonat tehnic de Institutul National de Sanatate Publica.Studiul se face pe seruri reziduale, colectate de la persoane din toate categoriile de varsta care s-au przentat in aceasta perioada pentru recoltare de analize la laboratoare din fiecare judet si care au fost selectate cu pas de esantionare."Urmarim determinarea gradului de raspandire a infectiei SARS-CoV- 2 in populatia Romaniei, pentru a putea fundamenta adecvat viitoarele masuri de protectie a sanatatii populatiei. Institutul National de Sanatate Publica va coordona tehnic proiectul, va prelucra si va analiza datele, astfel incat in luna septembrie sa avem primele rezultate. Conform estimarilor, un numar de 29.019 de seruri reziduale urmeaza sa fie colectate si investigate. In acest sens, vom aloca institutului 1,6 milioane de lei pentru achizitia de kituri, reactivi etc", a anuntat Nelu Tataru, la inceputul lunii iunie.