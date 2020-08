Nelu Tataru: "Din cei peste 83.000 de pacienti infectati, un numar de 5.105 au pana in 19 ani"

"In aceasta perioada, prima perioada pandemica, din cei peste 83.000 de pacienti sau romani infectati, 5.105 sunt copii pana la 19 ani. Dintre acestia 1.978 sunt pana la varsta de 9 ani, iar 3.127 de la 10 la 19 ani", a spus Tataru, joi, la Digi 24.Potrivit acestuia, copiii sunt purtatori si transmitatori ai noului coronavirus."7 septembrie va fi data cand vom face evaluarea epidemiologica pentru a o putea raporta autoritatilor locale, DSP-urilor si inspectoratelor scolare judetene care vor avea libertatea, intre ghilimele, sa adapteze in functie de evolutia epidemiologica si scenariul pe care il vor aplica la fiecare unitate de invatamant in parte", a mai explicat ministrul Sanatatii