Nelu Tataru: Gestionarea sectiilor de primiri urgente si a paturilor de terapie intensiva este in acest moment in centrul atentiei

"Inca suntem pe o ascensiune usoara si va trebui sa ne obisnuim doua saptamani sa gestionam aceasta crestere care a inceput in acest moment si pe care trebuie sa o punem tocmai pe fondul acestor relaxari si acelor nerespectari de reguli", a spus ministrul, la Antena 3.El a afirmat ca a fost realizat un numar mare de teste si este normal sa existe mai multe confirmari."Avem si un numar mai mare de teste, este normal sa avem si un numar mai mare de confirmari. Atentia noastra se indreapta foarte mult spre unitatile de primiri urgente . Gestionarea acestor sectii de terapie intensiva si a paturilor de terapie intensiva este in acest moment in centrul atentiei, tocmai pentru a putea fi punctuali prezenti acolo unde este nevoie. (...) Acum trei zile au fost cazuri cand a trebuit sa transferam un pacient din Bucuresti catre acea unitate mobila ATI care se afla la Spitalul din Ploiesti", a sustinut Tataru.Potrivit acestuia, in zonele unde este deficit de locuri in terapie intensiva vor functiona unitatile mobile de terapie intensiva, care au cate 12 paturi fiecare."In acest moment avem doar zone punctuale unde este acest necesar de paturi de terapie intensiva", a afirmat Tataru.El le-a transmis celor care s-au relaxat ca nu este timpul si ca trebuie facut inca un efort pentru eradicarea virusului."Doua mesaje. Pentru cei care s-au relaxat in acest moment sa le spun ca inca nu este timpul, mai trebuie sa mai facem un efort ca sa putem eradica si acest prim moment pandemic. Pentru cei care nu cred, i-as invita sa vada in acest zile cum merg lucrurile in spitalele din tara si sa nu isi doreasca ca ce vedem noi acum in spitale sa fie intalnit si la cei apropiati lor sau chiar lor personal, fiindca intr-adevar este o boala care nu alege si nici nu iarta", a mai aratat ministrul Sanatatii