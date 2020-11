Nelu Tataru: "Nu cred ca ar trebui sa ne gandim cate paturi la ATI avem disponibile, ci cum facem sa ramanem la numarul actual de cazuri grave, apoi sa scadem"

Nelu Tataru a afirmat, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca in prezent sunt peste o mie de pacienti cu Covid internati la Terapie Intensiva si ca in total in tara exista 1.300 de paturi Covid la ATI, cu posibilitate de extindere in urmatoarele doua saptamani la 1.500-1.600."Putem extinde chiar pana la 4.000 de paturi cate are toata terapia intensiva, dar aici intra si paturile non-Covid. Nu cred ca ar trebui sa gandim cate paturi la ATI avem disponibile, ci ce facem sa ramanem la acest numar de cazuri grave si apoi sa incepem sa scadem in perioada imediat urmatoare. Recensamantul paturilor nu este o metoda de preventie", a spus ministrul Sanatatii , Nelu Tataru.El considera ca va exista in continuare o crestere a numarului de imbolnaviri, dar ca autoritatile spera ca aceasta crestere sa fie una scazuta, in conditiile in care avem niste restrictii care intra de luni in vigoare.Ministrul Sanatatii s-a aflat duminica la Iasi, iar la pranz a facut o vizita la spitalul mobil de le Letcani, pentru a evalua aceasta unitate medicala."Am venit la Iasi sa fac o evaluare a potentialului spitalului modular pentru perioada care urmeaza. In prezent spitalul trateaza 37 de pacienti cu simptomatologie medie si patru pacienti in Terapie Intensiva, intre care unul intubat. Capacitatea in prezent in acest spital este de sase paturi la ATI si alte sase operationabile saptamana viitoare", a afirmat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.