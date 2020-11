Nelu Tataru: Nu cred ca vom avea un lockdown pana la alegeri

"Nu urmarim si nu cred ca vom avea un lockdown, dar noi va trebui, fiecare dintre noi, prin componenta noastra pe care o putem aduce prin acest efort, sa nu ajungem nici macar la anumite carantinari de localitati. Suntem intr-un moment in care putem gestiona acest lucruri, dar nu putem gestiona singuri ca parte medicala. Este si o parte a populatiei civile. Sunt niste reguli care trebuie respectate", a declarat Nelu Tataru miercuri, intr-o conferinta de presa organizata la Sibiu, intrebat daca vom avea "lockdown" pana la alegeri.Ministrul Sanatatii a explicat ca depasirea pragului de 10.000 de cazuri de COVID-19 poate insemna "colmatarea sistemului medical"."Depinde foarte mult ce inseamna acel prag de 10.000, daca acel prag de 10.000 sunt simptomatici, sunt izolati, sunt carantinati sau daca acel prag de 10.000 va colmata sistemul medical, atunci va fi diferit", a atras atentia Nelu Tataru.El a atras atentia ca "suntem pe o crestere a numarului de cazuri.""Vom avea un numar de cazuri crescut, sper sa nu fie o crestere mare, dar contextul in care trebuie sa punem, niste masuri luate astazi isi vor face efectul in 14-28 de zile ca sa putem continua acest efort, sa mergem pe o scadere", a mai spus Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii si vicepremierul Raluca Turcan sunt in vizita la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu.