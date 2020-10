Nelu Tataru: Nu ne mai permitem "lockdown", dupa cum nu ne mai permitem nici sa nu respectam niste reguli

"Nu stiu daca isi mai permite Romania, doar daca ne mai permitem fiecare dintre noi. Ganditi-va ca in acest moment noi avem o transmitere comunitara care daca in unele localitati este cu o crestere progresiva, in unele localitati deja avem exponentiala. Cred ca nimeni nu isi mai permite un. La fel, fiecare dintre noi avem niste reguli pe care trebuie sa le respectam. Avem niste spitale care in acest moment lucreaza cu acelasi personal de sapte luni de zile.Avem o capacitate pe care noi o marim, ca si paturi de terapie intensiva, ca si paturi pentru spitalele suport COVID, dar personalul ramane acelasi, care este detasat de la o unitate la alta. Haideti sa ne gandim la fiecare dintre ei, ca copii, la batrani in momentul in care ne intrebam daca ne mai permitem. Nu ne mai permitem, dupa cum nu ne mai permitem nici sa nu respectam niste reguli", a declarat ministrul Sanatatii , intr-o interventie avuta duminica, la Digi 24.Nelu Tataru a precizat ca medicii de terapie intensiva sunt ajutati de rezidenti, dar ca exista un deficit in ceea ce priveste numarul medicilor care pot lucra in sectiile ATI, in conditiile in care necesarul este de un medic la doua paturi de ATI.Tataru a precizat ca pentru rezidentiat a fost crescut "la maxim" numarul de locuri pentru specializari precum ATI, epidemiologie, sanatate public, boli infectioase, igiena, dar ca trebuie sa "avem grija" de specialistii pe care Romania ii are.Tataru a explicat ca un indice de infectare de 3 la o mie de locuitori poate insemna fie focare in institutii, asezaminte medico-sociale sau agenti economici, situatii in care focarele pot fi izolate, fie o transmitere comunitara intensa."Cand avem o transmitere libera in comunitate deja ne gandim la alte masuri", a precizat Tataru.