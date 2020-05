Nelu Tataru: O relaxare neinteleasa. Se poate ajunge la reintroducerea starii de urgenta

Ziare.

Tataru anunta ca urmatoarele 14 zile sunt cele care vor decide urmatoarele masuri de relaxare sau nu, putandu-se ajunge la reintroducerea unor restrictii si chiar la starea de urgenta. De asemenea, ministrul a precizat ca se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua situatia din primele doua zile."Daca am relaxat anumite domenii le-am relaxat tocmai considerand ca acestea sunt cele care ar putea fi cu cele mai putine repercusiuni. Avem doua zile si in aceste doua zile am vazut ca atat agentii economici cat si o parte din populatia uitat sa urmareasca si acele reguli de functionare si desfasurarea activitatilor odata cu reluarea activitatilor. (...)Sunt 14 zile in care noi urmarim evolutia, daca aceasta evolutie este nefavorabila vom interveni si vom pune restrictii. Daca situatia va fi favorabila atunci putem sa venim si cu alte relaxari", a declarat, duminica, la Antena 3, Nelu Tataru.Acesta a vorbit despre "o relaxare neinteleasa sau mai putin corect inteleasa". Ministrul a facut referire la faptul ca Ministerul Sanatatii si Ministerul de Interne trebuie sa gestioneze si situatia romanilor care revin in tara, odata ce carantina institutionalizata a fost eliminata."Pericolul real este sa avem o reluare a transmiterii comunitare", a afirmat Tataru."Nu imi este teama in ceea ce priveste sistemul de sanatate, sunt precautiile care trebuie sa fie mai mari. Corpul medical s-a adaptat, este pregatit in acest moment, avem resursele necesare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa ne culcam pe o ureche si sa nu respectam precautiile. Lumea ar trebui sa inteleaga ca, daca vom avea o suprasolicitare a sistemului medical, vor fi nevoiti sa suporte aceasta suprasolicitare", a mai declarat ministrul Sanatatii.Acesta a anuntat ca se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua situatia din primele doua zile."Se evalueaza primele doua zile, se pregatesc masuri de restrictionare, daca cumva evolutia este nefavorabila, si discutam despre eventualele masuri de relaxare daca evolutia este favorabila", a mai spus Tataru, aratandu-se convins ca va creste numarul de cazuri in perioada urmatoare.Intrebat daca se poate reveni la starea de urgenta, Tataru a afirmat: "S-a luat in considerare si acest scenariu, daca situatia scapa de sub control si nu avem alte masuri pentru a putea sa reglementam - cresterea numarului de cazuri, cresterea numarului de cazuri in terapie intensiva, cresterea numarului de deces se poate ajunge la reintroducerea starii de urgenta".Citeste si: