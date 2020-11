Nelu Tataru: Pana la sfarsitul saptamanii sper sa reusim sa operationalizam inclusiv online-ul anchetei epidemiologice

Tataru a declarat joi, 5 noiembrie, intr-o conferinta de presa sustinuta la Prefectura Salaj, ca rezultatul pozitiv al unui test COVID-19 este introdus pe platforma Corona-Forms si ajunge si la pacient, si la medicul de familie, si la Directia de Sanatate Publica."De ieri s-a operationalizat platforma digitala Corona-Forms prin care, odata un rezultat pozitiv al unui laborator e introdus in acea platforma, ajunge in acelasi timp si la pacient, prin SMS, primeste si electronic, pe adresa de e-mail, ajunge si la medicul de familie, prin identificare din CNP, ajunge si la DSP. DSP-ul, in acel moment, furnizeaza decizia de izolare si furnizeaza si acea decizie catre medicul de familie de concediu medical. Legatura se face, in acelasi timp, si cu SIUNIU de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, iar de astazi pana la sfarsitul saptamanii sper sa reusim sa operationalizam inclusiv online-ul anchetei epidemiologice care va usura foarte mult activitate fiecaruia dintre ei", a afirmat ministrul Sanatatii El a explicat ca dupa primirea acelui rezultat pacientul este luat in evidenta de medicul de familie."Odata primit acel rezultat, pacientul este luat in evidenta de medicul de familie, Medicul de familie, daca este un rezultat SARS-CoV-2 pozitiv, gestioneaza ca SARS-CoV-2 pozitiv, monitorizandu-l. In conditiile in care apare o simptomatologie, acest pacient este programat pentru investigati, separat, la un centru dedicat, nu pe timp de noapte, pe timp de zi, programat. In masura in care evolutia este buna, revine in izolare, daca nu este buna, ramane in spital. In conditiile in care rezultatul este negativ, este tratata ca o infectie respiratorie, cu concediul aferent sau terapia aferenta", a mai afirmat Nelu Tataru.