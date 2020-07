Nelu Tataru, prima reactie dupa numarul record de cazuri de COVID-19 raportat miercuri: Nu vad posibila revenirea la starea de urgenta

"In acest moment nu vad posibila revenirea la starea de urgenta. In cazul in care nu vom putea gestiona numarul de cazuri sau numarul de internari, atunci vom lua alte decizii. Vom recomanda izolare, vom propune carantinarea unor zone unde exista focare mari de coronavirus. In functie de evolutie vom putea lua decizia de izolare sau carantinare.In functie de evolutia virusului la noi exista si posibilitatea sa intram pe lista rosie a altor tari. Poate asta le va da de gandit si celor care nu inteleg situatia in care ne aflam, nu cred sau indeamna la nerespectarea regulilor", a spus Nelu Tataru, la Realitatea Plus.555 de cazuri noi si 18 de decese au fost raportate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 13.147 de teste. La ATI, in acest moment, sunt internati 237 de pacienti.Este vorba de cel mai mare numar de imbolnaviri in Romania, recordul de cazuri noi fusese inregistrat in plina pandemie, pe 11 aprilie, 523 de cazuri.Pana la 8 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 30.175 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 22.284 au fost externate, dintre care 20.799 de pacienti vindecati si 1.485 de pacienti asimptomatici, externati la 10 zile dupa depistare.