Nelu Tataru: "Putem ajunge si la 1.000 de cazuri pe zi. La trei cazuri la mia de locuitori se poate ajunge la carantinarea unei zone sau localitati"

Tataru a afirmat ca, in functie de evolutia cazurilor de COVID-19, autoritatile pot luat masura izolarii unei zone sau a unui cartier. "Noi avem in studiu foarte multe focare si foarte multe localitati. La trei cazuri la mia de locuitori se poate ajunge la carantinarea acelei zone sau localitati", a declarat Tataru la Digi24.ro.Cele mai importante declaratii ale ministrului Tataru din timpul interventiei TV:- S-a discutat evolutia ultimelor doua saptamani si in ultimele doua zile de weekend. In acest context, s-a discutat capacitatea sistemului medical de a trata, de a interna.- S-a mai dispus ca toate datele despre ancheta sa fie dirijate catre Ministerul Sanatatii.- S-a mai discutat despre izolare si carantiare, sa punem gestiona zonele cu cazuistica cu numar ridicat.- Putem avea la un moment dat si o izolare a unei zone, a unui cartier. Daca avem nevoie de personal, o sa incepem sa detasam personal. Daca va fi nevoie de transferuri in spitale le vom face pentru a putea gestiona focarele sau suprapopularea.- Sunt mai multe judete, noi urmarim cresterea numarului de cazuri in mai multe judete, inclusiv Vaslui. 59 de persoane care lucrau intr-un abator de pasari au fost pozitive. Avem zona Dambovita, Arges care trebuie gestionate.- Noi avem in studiu foarte multe focare si foarte multe localitati. La trei cazuri la mia de locuitori se poate ajunge la carantinarea acelei zone sau localitati.- Putem ajunge in urmatoarele cazuri si la o mie de cazuri pe zi, dar ne asteptam ca dupa ce legea intra maine in vigoare sa putem gestiona mai bine cazurile.- Sunt focare care trebuie urgentate in ancheta. Maine voi decide ca orice persoana depistata pozitiv sa fie facute anchete in maxim 12 ore ancheta epidemiologica.- Reprezentantii Bisericii trebuie sa gestioneze evenimentele pe care le organizeaza. Este un potential pericol (despre inghesuiala dintr-o biserica din judetul Arges - n.red.)