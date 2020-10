Nelu Tataru recomanda purtarea mastii pe strada in Bucuresti: "Obligativitatea va fi stabilita dupa evaluari"

"Dupa cum stiti, noi avem o legislatie care, in acest moment, pune obligativitatea purtarii mastii in spatiile inchise, in transportul in comun, la birouri, in scoli si adaptate de fiecare comitet judetean pentru situatii de urgenta, in functie transmiterea in comunitate in localitatile respective.Dupa cum ati putut vedea, sunt localitati sau comitete judetene pentru situatii de urgenta care au luat decizia de a purta masca la distanta de 100 de metri, sa spunem, de scoli sau in zonele aglomerate publice - in targuri, in piete, in oboare. Ramane in functie de evolutia fiecarei localitati in parte sa se ia aceste decizii.Ca recomandare, recomandam inca de pe acum purtarea mastii pe strada in Municipiul Bucuresti. Obligativitatea o veti vedea in zilele urmatoare cand comitetul Muncipiului Bucuresti pentru coordonarea interventiei, dupa evaluarile pe care le vom avea in urmatoarele 48 de ore va impune sau nu aceasta restrictie", a spus Nelu Tataru la Digi24.