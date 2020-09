Nelu Tataru: "Sistemul medical are o boala, incepand de la medicina primara, pana sus. Pandemia a deschis ochii tuturor"

"Putem remedia niste lucruri, trebuie sa cunoastem realitatea si trebuie sa o cunoastem in intregime. (...) Sistemul medical are o boala, incepand de la medicina primara pana sus. (...) Deschiderea totala a Ministerului Sanatatii, a mea personala, in vederea modificarii unei legislatii si in vederea aducerii medicului care este in centru, a corpului medical la acea capacitate de performanta pentru care s-a pregatit in a acorda un act medical de calitate. Se discuta de o pandemie in care au fost prezenti toti, mai in fata sau mai in spate. Cred ca a fost o pandemie care a deschis ochii tuturor si ne-a facut sa lasam niste orgolii care exista in tagma medicala si sa adaptam din mers capacitatea pana in acest moment. Sper ca aceasta luna de foc care este septembrie sa ne dea capacitatea noastra, atat colegial, cat si profesionala, sa putem gestiona acest moment", a spus Tataru in cadrul unei dezbateri organizate de PNL Bucuresti.El a afirmat ca se poate face o "adevarata reforma in sanatate", printr-o lege "corecta", adaptata zilelor noastre."Asteptam ca o lege corecta adaptata zilelor noastre, trecuta printr-un legislativ care sa inteleaga nu doar menirea acelei legi, ci si insemnatatea ei, va putea face sa avem o adevarata reforma in sanatate. Suntem intr-o perioada care ne-a facut pe toti sa vedem realitatea. Chiar daca o stiam, nu o recunosteam", a mai afirmat ministrul.