Nelu Tataru: "Speranta este ca in 8-10 luni sa putem prezenta Parlamentului o lege a reformei in sanatate. 80% din managementul spitalelor nu corespunde"

"Repetam de multe ori in primele luni de pandemie ca 80% din managementele spitalelor nu corespund, mentin aceeasi opinie si o adaptez si Bucurestiului. Cred ca o patologie, o pandemie, un moment destul de greu, medical vorbind, dar trebuie sa ne schimbe si o optica. (...) Speranta este ca in opt-zece luni sa putem prezenta Parlamentului o lege a reformei in sanatate. Ati putut vedea ca orice lege am incercat sa o trimitem in Parlament a iesit pe cealalta parte complet modificata si contestata tot de cei care au modificat-o", a spus Tataru, la o dezbatere pe teme din domeniul sanatatii organizata de PNL Bucuresti.El a spus ca ar trebui sa creasca atentia asupra medicinei de familie. "Trebuie sa reasezam acea colaborare, sa nu spunem prietenie, a pacientului cu medicul de familie", a spus Tataru.Nelu Tataru a afirmat ca a observat o "demotivare" a Directiilor de sanatate publica."Trecand de la spitale , am putem vedea si DSP-uri care tin de Ministerul Sanatatii, o demotivare si o scadere a atributiilor, ajungand ca un DSP sa fie cel care da un aviz sau face un control tematic. (...) Pastrarea unei coordonari la nivelul MS asupra unitatilor medicale ramane esential", a mai spus ministrul.