Nelu Tataru: Spitalul din Piatra Neamt va fi trecut in coordonarea Ministerului Sanatatii

Tataru a ajuns de urgenta la fata locului pentru a discuta cu medicii, pompierii si pacientii. In paralel, MAI a instituit o celula de criza la nivelul Guvernului."Spitalul va fi trecut in coordonarea Ministerului Sanatatii. Coordonarea tuturor spitalelor va fi facute in subordinea MS. Cei de la ISU au o ancheta in evaluare. Atat medicul cu arsuri, cat si restul medicilor sunt tratati. Am facut o celula de criza tocmai pentru a evalua situatia. Spitalul va mai putea sa asigure 12 paturi la etajul 3. Erau 16 paturi si 16 persoane", a spus Nelu Tataru, la finalul vizitei de la spitalul din Piatra Neamt.Zece pacienti au decedat in incendiul produs in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, in Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt. Sapte sunt in stare critica, printre care si medicul de garda. Acesta va fi transferat in cursul noptii la Bucuresti, iar pacientii sunt transportati in Iasi.