Nelu Tataru: "Spitalul Regional Iasi este cel mai avansat in acest moment. Speram ca pasii sa se desfasoare intr-un ritm alert"

Premierul Ludovic Orban ministrul Sanatatii , Nelu Tataru, si ministrul Mediului, Costel Alexe , au vizitat, duminica dimineata, amplasamentul Spitalului Regional de Urgenta Iasi."Acest spital regional va avea doua etaje in subteran, sapte etaje supraterane, va avea un corp orizontal in care vom avea strucuri de investigare, diagnostic, tratament si trei corpuri perpendiculare care vor asigura structura unitatii medicale, cu paturi. In structura Spitalului Regional de Urgenta Iasi avem 850 de paturi, plus 60 de paturi pentru UPU si 45 de paturi pentru internarea de zi. In aceeasi locatie se vor regasi 17 cabinete pentru Ambulatoriu, 19 sali de operatie", a declarat Nelu Tataru.Potrivit ministrului Sanatatii, spitalul va deservi populatia aferenta regiunii Moldova, investitia depasind 500 de milioane de euro."Avem in acest moment un Spital Judetean de Urgenta, dar, dupa cum stiti si stiu si eu, nu este optim si nici nu poate inlesni atat activitatea medicala cat si activitatea didactica. In viitorul Spital Regional vom regasi si spatii pentru activitatea didactica. Spitalul Regional Iasi este cel mai avensat in acest moment, ne aflam la faza de proiect si verificator de proiecte. Speram ca pasii sa se desfasoare intr-un ritm alert. Voi urmari ca acest parcurs sa fie cat mai scurt si sa avem operationalizarea spitalului cat mai repede, sa nu asteptam acel termen care este dat in contractul cu BEI sau in contractul pe care-l avem pentru cele 3 spitale judetene", a mai declarat ministrul Sanatatii.Acesta a precizat ca personalul din spitalele din Iasi va deservi noua unitate, dar se vor face si angajari.