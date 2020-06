Nelu Tataru: Suntem la patru zile cu peste 300 de cazuri, cam la sapte zile in crestere. Sper sa nu fie al doilea val

Ziare.

Prezent in judetul Vrancea, unde sunt 893 de cazuri de coronavirus, dintre care aproape o suta raportate in ultimele zile, ministrul Sanatatii , Nelu Tataru, a declarat, vineri, ca Romania are de patru zile peste 300 de cazuri, iar de sapte zile numarul creste constant."Sper ca in perioada urmatoare, dupa ce avem o distanta oarecare de 7-10 zile de la a treia perioada de relaxare, sa revenim ca numar de cazuri intr-un context in scadere. Suntem la 4 zile cu peste 300 de cazuri, cam la 7 zile in crestere. Sper sa nu fie al doilea val. Nu trebuie sa actioneze doar autoritatile, ci si populatia. Sunt inca niste precautii care trebuie respectate. Am recurs la al treilea val de masuri de relaxare tocmai mizand pe spiritul civic", a declarat ministrul.Acesta afirma ca sunt spitale cu tendinta de suprapopulare."E nevoie de multa colaborare intre spitale Covid si spitalele suport, mai avem o perioada pe care trebuie sa o gestionam, nu am terminat partea ascendenta. Sper sa fie o crestere progresiva si sporadica, nu una exponentiala, ca sa ne gandim ca la 1 iulie sa avem o alta masura de relaxare, iar la 15 iulie-inceputul lunii august sa avem o viata cvasi-normala, dar depinde numai de noi. Trebuie sa ne obisnuim sa traim cu aceasta transmitere comunitara, dar subliminala, nu accentuata, trebuie sa pregatim momentul toamna-iarna. Totul depinde de noi", a mai declarat in Vrancea, ministrul Sanatatii Nelu Tataru.Alte 320 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore, bilantul ajungand la 23.400. S-au inregistrat si alte 11 decese, numarul total fiind de 1.484, conform datelor anuntate vineri de Grupul de Comunicare Strategica.