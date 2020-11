Nelu Tataru: Vom achizitiona vaccinuri pentru intreaga populatie

"La nivelul Comunitatii Europene, noi reprezentam 4,6% din fiecare livrare care se va face lunar. Odata cu obtinerea acestor avize de la Agentia Europeana a Medicamentului, se poate face livrarea catre statele membre (...) Nimeni nu stie sigur cand vor veni aceste transe. Tine de autorizatia pe care o vor obtine aceste firme. (...) Noi vom achizitiona vaccinuri pentru intreaga populatie. Se spune ca avem o imunizare atunci cand avem 60-70% din populatie vaccinata", a declarat ministrul Sanatatii , Nelu Tataru.Acesta a spus ca in prezent sunt sase firme care au semnat cu Comunitatea Europeana pentru a livra vaccin pentru SARS-CoV-2."Printre aceste sase avem trei firme care lucreaza pe ARN mesager, doua firme care lucreaza pe virus atenuat si o firma care lucreaza pe proteine. Toate cele sase firme au un grafic de livrare, sunt in faza de autorizare a vaccinului. In SUA sunt primele autorizari pentru firmele care vin de acolo, Agentia Europeana a Medicamentului urmand ca la inceputul lunii viitoare sa evalueze si sa dea aceste avize. Fiecare dintre aceste firme au un grafic de livrare", a spus ministrul Sanatatii in conferinta de presa.El a reiterat ca exista o strategie de vaccinare care a fost aprobata si in sedinta de guvern."Dupa cum stiti, acum o saptamana, printr-un memorandum, lua nastere un comitet national pentru coordonarea activitatilor de vaccinare impotriva infectiilor cu SARS-CoV-2. Acest comitet national, in subordinea si coordonarea prim-ministrului, a elaborat in ultima luna o strategie de vaccinare. Aceasta strategie de vaccinare a fost aprobata prin hotarare de guvern si sedinta de guvern de aseara, urmand ca ea sa fie analizata in Consiliul de Securitate si sa avem o conferinta de presa elaborata a Comitetului National vinerea viitoare. In aceasta strategie de vaccinare se urmareste pas cu pas de la primirea vaccinului, transportul acestuia, depozitele centrale, depozitele regionale, centrele de vaccinare, care sunt prioritatile, urmarirea celor care au facut vaccinul, solicitarea si anuntarea lor pentru rapel", a explicat ministrul.Nelu Tataru a mai declarat ca la nivel national exista un circuit al vaccinului in functie de firma care livreaza."Sunt firme care livreaza vaccin care trebuie tinut intre 2 si 8 grade, sunt firme care livreaza acel vaccin care trebuie tinut intre -80 si -20 de grade. Aceasta strategie de vaccinare a stabilit exact depozitul central, a stabilit depozitele din cele 6 regiuni, suntem in acea etapa de cartografiere. Etapa de cartografiere inseamna ca fiecare segment de populatie este evaluat, a fost si chestionat daca este de acord cu acest vaccin. S-a dat acea informatie despre vaccin ca si potential maxim de a opri aceasta pandemie. Stim foarte bine ca nu putem sa ne imunizam decat in doua feluri: trecand prin boala sau facand vaccin", a mai spus ministrul.CITESTE SI: