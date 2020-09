Nelu Tataru: Urmeaza o luna de incercare; de la mijlocul lunii octombrie ne putem gandi la o panta descendenta

Nelu Tataru a precizat ca, daca vor fi respectate regulile si precautiile, de la jumatatea lunii octombrie Romania ar putea intra pe o panta descendenta a cazurilor de COVID-19."Este o luna de incercare, este o luna grea si daca noi, toti, vom fi parteneri pentru a respecta regulile, atunci cred ca la jumatatea lunii octombrie ne putem gandi la o panta descendenta. Pana atunci nu ne ramane decat sa gestionam cresterea care noi credem ca va fi mai mica in aceasta perioada. O crestere asumata odata cu deschiderea anului scolar si campania electorala", a declarat ministrul Sanatatii la TVR.In ceea ce priveste deschiderea anului scolar, Tataru a spus ca in acest moment sunt 43 de localitati care au indicele de infectare peste 3 la mie, situatie in care cursurile se vor desfasura sunt on-line.Alte 14 localitati au indicele intre 1 si 3 la mie, ceea ce inseamna un sistem mixt, on-line si cu prezenta fizica, in timp ce 2.728 localitati au indicele de infectare sub 1 la mie si se permit cursurile scolare in clasa. In aceasta ultima situatie trebuie respectate regulile de distantare fizica si dezinfectie, a subliniat el."Consiliile de Administratie ale scolilor propun Comitetelor Judetene pentru Situatii de Urgenta scenariul pe care il va urma acea clasa. Daca vor opta pentru scenariul 1, fata in fata, atunci trebuie sa existe acea distantare de un metru, trebuie sa existe masca si dezinfectant, trebuie sa existe acele circuite care se pot regasi si la intrarea in scoala, si pe holuri in pauze si in curtea interioara a scolii. Daca nu se poate asigura acea distantare de un metru, exista acele separatoare care trebuie puse intre cei doi copii", a precizat ministrul Sanatatii.El a explicat si ce se intampla daca apar cazuri de infectare la copii."In momentul in care avem intr-o clasa un copil cu infectie cu SARS-CoV-2, atunci acel copil merge catre unitatea spitaliceasca iar ceilalti sunt in carantina la domiciliu si clasa se inchide 14 zile. In conditiile in care avem trei copii in trei clase diferite, acestia merg catre unitatile medicale iar ceilalti merg in carantina la domiciliu pentru 14 zile si scoala se inchide", a adaugat Nelu Tataru.In ceea ce priveste vaccinul impotriva gripei sezoniere, ministrul Sanatatii a spus ca au fost comandate trei milioane de doze, care vor incepe sa vina de la mijlocul lunii septembrie."Anul trecut am avut 1,5 milioane doze de vaccin iar in farmacii s-au vandut circa 500.000 doze de vaccin. Anul acesta avem trei milioane de doze si, in functie de necesitate, o sa mai achizitionam. Sper ca cei care pana acum erau reticenti sa apeleze la vaccinul antigripal. Suntem intr-o pandemie cu coronavirus , toti ne plangem ca nu avem un vaccin. Haideti atunci pentru ce avem vaccin sa il facem", a afirmat Tataru.