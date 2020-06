Nelu Tataru: "Va creste in urmatoarea perioada numarul de cazuri, sper ca nu exponential. Suntem undeva la mijloc, cu o transmitere comunitara joasa"

Ziare.

"Sunt agenti economici care si-au testat angajatii odata cu reluarea lucrului, au gasit multi pozitivi, ca atare a crescut si numarul de internari, deci exista in judetul Brasov o transmitere comunitara. Daca gestionam un numar de cazuri, in cinci zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320 ieri. Am gestionat si doua perioade cu masuri de relaxare, astazi este o a treia zi cand dam masuri de relaxare, va creste in urmatoarea perioada numarul de cazuri, sper ca nu exponential, ci doar progresiv, in masura in care aceste masuri de relaxare sunt apreciate pozitiv si in concordanta cu regulile pe care le-am impus", a declarat Nelu Tataru, la Antena 3, luni seara.Tataru a afirmat ca de la 1 iulie se vor putea relaxa si mai multe masuri, daca se vor respecta regulilor."In masura in care vom avea respectarea precautiilor distantarii sociale, vom avea o crestere progresiva, dar gestionabila de catre noi. In masura in care avem o evolutie favorabila, in urmatoarele doua saptamani, putem gestiona sa ne gandim si la alte masuri de relaxare, dupa 1 iulie. Asta inseamna o crestere mica a numarului de cazuri si sa le putem gestiona alternativ, urmand ca dupa aceste doua saptamani sa avem o constanta a numarului de cazuri, apoi o scadere. Tot ce am relaxat pana acum sunt masuri care pot fi contracarate ca efecte negative, iar daca aceste masuri vor merge faborabil, putem sa ne gandim si alte masuri dupa 1 iulie. Dupa cum stiti, la evenimente private aveam 8 intr-o locuinta, acum avem 20, in exterior erau 16, acum sunt 50. Mergem progresiv pentru a tatona transmiterea comunitara, ea este si cea care ne da si evolutia masurilor de relaxare", a declarat Tataru.Potrivit ministrului Sanatatii, cinci centre de testare functioneaza, in acest moment, la capacitate maxima."Testele, in acest moment avem 99 de puncte de testare cu o capacitate de 15.500 de teste pe zi. Sunt 5 centre mari care au rutina, pana la maximul aparatelor, restul sunt aparute in timp sau pe panta descendenta a pandemiei. In acest moment avem teste care se fac in timpul saptamanii, in week-enduri. Aceste testari sunt corespondent cu numarul de testari facute sau cu numarul de prezentari la UPU. Stim bine ca sambata si duminica aceste prezentari sunt in numar mai scazut, iar recoltarile se fac mai reduse, de asta aveam astazi 166 de cazuri noi, dupa testarile de ieri. Vedem in zilele urmatoare. Suntem totusi dupa 6-7 saptamani, la o saptamana care a fost in crestere. Vedem ce va urma in aceasta saptamana", a explicat Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a precizat ca "suntem undeva la mijloc", fata de alte tari din Europa, si ca in Romania transmiterea comunitara a virusului este de o frecventa joasa. "In acest moment noi suntem la acel indice de 8,50, sunt tari cum este Italia, Franta, Belgia, Suedia, Marea Britanie care sunt cu mult peste noi. Noi suntem undeva la mijloc, cu o transmitere comunitara joasa, in acest moment, dar trebuie sa gestionam foarte bine masurile de relaxare, putem ajunge la o transmitere comunitara accentuata", a sustinut Tataru.