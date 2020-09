Nelu Tataru spune ca Romania va primi un vaccin impotriva Covid-19, in primul trimestru al anului viitor

"Comisia Europeana are in discutie, in acest moment, in evaluare si contractarea cu sase firme producatoare. Sunt deja doua care au semnat contractul. Noi suntem acolo, urmeaza ca in primul trimestru al anului viitor sa beneficiem de un prim vaccin si in prima jumatate sa putem sa il si facem la noi in tara", a declarat Tataru la Digi 24, miercuri seara.Ministrul Sanatatii a mai precizat ca imunizarea se face fie trecand prin boala, fie avand un vaccin."Aceasta pandemie poate fi trecuta doar cu respectarea unor reguli. Nu putem sa ne imunizam, decat trecand prin boala sau avand un vaccin. Nu stiu daca ne permitem sa trecem prib boala, in acest moment, fortat. Atunci vom aplica acele reguli si masuri care ne-au facut ca pana acum sa gestionam destul de bine aceasta pandemie", a adaugat Tataru.Nelu Tataru a mai declarat ca studiul de prevalenta continua, dar intr-un ritm mai scazut."Studiul de prevalenta continua intr-un ritm mai scazut. Procentul era de 3,86 era la ultimele studii si ultimele calcule facute, dupa primele 12.900 de probe de ser prelevate", a mai subliniat ministrul Sanatatii