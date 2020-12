Nelu Tataru vrea sa ramana ministru al Sanatatii si in viitorul Guvern

Intrebat daca doreste sa ramana la conducerea ministerului, Tataru a raspuns ca doreste sa faca reforma "Nu au inceput inca negocierile. Ministerul Sanatatii ramane in tabara pandemiei in acest moment si a evalua efectiv o stare de fapt. Vom vedea ce ne rezerva viitorul", a afirmat Nelu Tataru, miercuri dupa-amiaza, la Digi 24.Intrebat daca se discuta despre ramanerea sa la conducerea sistemului sanitar, Tataru a dat, in prima faza, un raspuns evaziv. "Sunt in cartile pandemiei de noua luni de zile si merg in continuare", a raspuns Tataru.Intrebat daca isi doreste sa ramana ministru al Sanatatii, Nelu Tataru a raspuns: "Doresc sa fac reforma". El a precizat ca ramanerea sa in functia de la Ministerul Sanatatii "este o varianta" pe care PNL o ia in calcul.