Noul an scolar ar putea incepe pe 15 septembrie. Ministrul Tataru: "Avem scenarii pe care le discutam cu Ministerul Invatamantului si diverse organizatii"

El a precizat ca scenariile luate in calcul impreuna cu Ministerul Educatiei prevad inceperea anului scolar pe 15 septembrie."E prematur sa gandim. Noi avem scenarii pe care le discutam cu Ministerul Invatamantului si diverse organizatii in vederea reluarii anului scolar pe 15 septembrie. In acest moment, nu discutam de amanarea nici a scolii, nici a alegerilor. Evolutia ulterioara ne va da si masura unor restrictii sau a altora", a afirmat Tataru.Totodata, ministrul Sanatatii a respins si ipoteza reinstituirii starii de urgenta, ca urmare a cresterii numarului de imbolnaviri cu virusul COVID-19."Nu este cazul starii de urgenta. Noi avem focare razlete in anumite judete, daca e sa ma refer la Arges, Brasov, Galati, Prahova, Dambovita, Bucuresti , in acest moment, dar sunt focare care, o data cu iesirea acestei legi, care a fost promulgata de presedintelui Romaniei, aparitia in Monitorul Oficial, sa le putem gestiona prin aceste mecanisme tip carantina, izolare la spital sau la domiciliu, care ne-ar da parghiile necesare sa putem stabiliza in decurs de doua saptamani aceasta crestere", a adaugat Tataru.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a efectuat, sambata, o vizita inopinata la Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani. El s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgente, iar impreuna cu cadrele medicale de aici a vizitat toate sectiile spitalului.