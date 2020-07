Numarul de testari a explodat in Romania dupa ce Grecia a impus obligativitatea rezultatului negativ de COVID-19 la granita

Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a raportat pentru miercuri, 15 iulie, existenta a 641 de cazuri noi din 18.440 de probe biologice prelucrate in intervalul precedentelor 24 de ore.O zi mai tarziu, oficialii GSC au transmis ca s-au inregistrat 777 de noi imbolnaviri la 19.097 de teste analizate.Precedentul "record" de probe biologice analizate intr-o singura zi data din 28 aprilie, in perioada starii de urgenta, zi in care fusesera prelucrate 16.684 de teste.In ciuda numarului mare de noi imbolnaviri inregistrate pe 15-16 iulie, procentul de teste pozitive din totalul celor efectuate s-a situat in zona 3,5-4% , adica in media celui inregistrat in luna iulie."Explozia" de teste efectuate in ultimele doua zile coincide cu impunerea, de catre autoritatile grecesti, de prezentare la punctul terestru de intrare in tara dinspre Bulgaria a unor documente care sa ateste ca turistul in cauza nu este bolnav de COVID-19.Reglementarea a intrat in vigoare miercuri, 15 iulie, la ora 0.01. Pana atunci, turistii romani sau bulgari care intrau in Grecia prin vama de la Kulata erau testati prin sondaj pe cheltuiala statului elen si li se recomanda izolarea in urmatoarele 24 de ore, pana la sosirea rezultatelor testarii."Au fost si solicitari ale celor care vor sa plece in concediu", a comentat lapidar situatia statistica ministrul Sanatatii Nelu Tataru , aflat joi, 16 iulie, intr-o vizita de lucru la Brasov.